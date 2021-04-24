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قوى الامن: توقيف سارقين اثنين للسيارات في الروشة

24
APRIL
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة أفراد عصابات سرقة السيارات وتوقيفها، تمكنت القطعات المختصة في الشعبة من رصد نشاط لعصابة جديدة يقوم أفرادها بسرقة السيارات من مناطق عدة في محافظة جبل لبنان. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي أجرتها الشعبة، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم: م. س (مواليد العام 1993، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية، وع. ج (مواليد العام 2001، سوري).

بتاريخ 19-4-2021، ومن خلال المراقبة الدقيقة، رصد المذكوران على متن سيارتين في محلة الروشة، حيث تمكنت قوة تابعة للشعبة من توقيفهما بكمين محكم وضبطت السيارتين، الأولى نوع "كيا سيراتو" مستأجرة، وتستخدم في عمليات السرقة، والثانية نوع "كيا ريو"، إضافة إلى ضبط أدوات (عدة) تستخدم في هذه العمليات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتشكيلهما عصابة لسرقة السيارات، وأنهما أقدما بتاريخ توقيفهما على سرقة سيارة "كيا ريو" المضبوطة من محلة الجديدة ومحاولة سرقة "كيا سبورتاج" من محلة الجناح، كما اعترف الموقوف الأول أنه أقدم - منذ شهر مضى - على سرقة سيارة نوع "كيا ريو" من محلة الدكوانة، وقام بنقلها الى منطقة البقاع، ليتم تهريبها إلى الأراضي السورية.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء المختص". 

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