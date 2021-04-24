بهدف شراء مفروشات وتجهيزات.. الحوت: 5 ملايين دولار لن تكسر الدولة!

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في خطوة تظهر مدى استهتار رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت بالأزمة التي تطال كل اللبنانيين، لم يتردد أثناء وجوده على متن طائرة متوجّهة إلى دبي، في الإعلان عن أن سبب الزيارة يعود إلى رغبته بشراء مفروشات وتجهيزات للمبنى الجديد للشركة. الحوت، الذي لم يجد في لبنان ما يليق بذوقه، برّر ذلك بالقول إن «دفع أربعة أو خمسة ملايين دولار لتجهيز مبنى كلّف 20 مليون دولار لن يكسر الدولة اللبنانية». وهو ما اعتبره ركاب كانوا على متن الطائرة مهيناً، ويؤكد أن هدر المال العام، والدولارات، لا يزال مستمراً.