عناوين الصحف ليوم السبت 24 نيسان 2021

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الأخبار

هبّة رمضان: القدس تدوس «شرف» الاحتلال

السعودية تحظر استيراد المنتجات الزراعيّة اللبنانيّة: مملكة الحصار الاقتصادي

‫«استراتيجية 2025» الزراعية: «أسمع كلامك أصدّقك»!

‫سلف الخزينة: 5.5 مليارات دولار ديون هالكة!

البناء

قرار سعوديّ صادم بإغلاق فوريّ للحدود أمام لبنان…وتساؤلات عمن يملك مفتاح الحل؟

القاضية عون أمام التفتيش القضائي…وحجم ومضمون الداتا غير واضح رغم التسريبات

“القوميّ” يحيّي انتفاضة الشباب المقدسيّ بوجه الاحتلال: انتفاضة القدس تؤكد نهج المقاومة

اللواء

قرار سعودي بوقف استيراد الخضار والفواكه.. بسبب تهريب المخدرات

موظفو المصارف على قارعة الطريق.. وأسراب الجراد تغزو المحاصيل في البقاع

الجمهورية

التفاهم المستحيل يمهد للتفجير

العدالة لشهداء المجزرة الأرمنية

تأكيد دولي: التعطيل داخلي.. اوروبا: نــحضر العقوبات... السعودية: رسالة سلبية