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أسرار الصحف ليوم السبت 24 نيسان 2021

24
APRIL
2021
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البناء

كواليس

أكدت مصادر روسيّة أن تاريخ نهاية الشهر الحالي لا يزال قائماً لتظهير نتائج منتظرة من مفاوضات فيينا وأن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في صياغة التفاهمات التي أنهت اللجان التقنية كتابة برامجها التنفيذية في مجالي عودة كل من واشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي.

خفايا

قال مصدر سياسي إن قرار وقف إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية هو قرار سياسيّ أبعد من عنوانه المباشر؛ وفي زمن الانهيار هو باب يستدرج مداخلات من مرجعيات سياسية لبنانية لتظهير مَن هي تلك التي تقبل مداخلتها ومَن هي المرجعيات التي ستفشل بالاتصال بالسعودية ولعلها نسخة منقحة من حرب الأخوين.

 

اللواء

همس

ما يزال لبنان ينتظر جواباً من دبلوماسي أميركي، وعد بإرساله، يتعلق بالتوجه الجديد لاستئناف مفاوضات الترسيم البحري؟

غمز

طلبت أكثر من جهة حزبية وسياسية ابتعاد كوادرها المعنية بالتصريحات عن تناول قضية تشغل الرأي العام، الذي ينقسم حولها..

لغز

اتخذت أطراف لبنانية معنية إجراءات إحترازية، تحسباً لمفاجآت معادية، بعد صاروخ «ديمونا».

 

الجمهورية

اعتبر أحد المشاركين في إجتماع موسع عقد في مقر رسمي أنه لم يكن ضروريا وكان أفضل لو اقتصر على الوزير المختص.

قال ديبلوماسي عريق عن عدم إعلان العقوبات الاوروبية بعد، بأن التوقيت الدولي لا يسير وفق التوقيت اللبناني فالاول يجري ُ ببطء فيما الثاني يومي وملح.

يتابع مسؤول كبير بهدوء ملفاً حدودياً برز أخيراً بعيداً من الأضواء.

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