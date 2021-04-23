عاجل - أول تعليق لوزير الداخلية بعد قرار الحظر السعودي

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قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إن لبنان على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي على دخول وعبور الفاكهة والخضر اللبنانية لأراضيها بسبب تزايد تهريب المخدرات.
وأضاف فهمي لـ"رويترز" أن الأمن اللبناني "يبذل جهودا جبّارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهربون في بعض الأحيان لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها".
ودعا فهمي إلى "مزيد من تعاون الأجهزة الأمنية بين البلدين لحماية شعبيهما".
ودعا فهمي إلى "مزيد من تعاون الأجهزة الأمنية بين البلدين لحماية شعبيهما".