عاجل - أول تعليق لوزير الداخلية بعد قرار الحظر السعودي

وأضاف فهمي لـ"رويترز" أن الأمن اللبناني "يبذل جهودا جبّارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهربون في بعض الأحيان لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها".

ودعا فهمي إلى "مزيد من تعاون الأجهزة الأمنية بين البلدين لحماية شعبيهما".