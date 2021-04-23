living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عمال مرفأ طرابلس: كل لبناني أقدم على التدخل بقضية الحبوب المخدرة المدسوسة إلى السعودية لا بد أن يلقى أقصى العقوبات

23
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد عمال وأجراء مرفأ طرابلس اجتماعا برئاسة النقيب أحمد السعيد، بحث في قضية الحبوب المخدرة المدسوسة بشحنة من الفاكهة المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية من لبنان.

وبعد الاجتماع، قال السعيد: "تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية علاقات أخوية وتاريخية نابعة من وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان وشعبه، فالمملكة كانت وما زالت مرجعية إسلامية وعربية لا ينسى اللبنانيون أفضالها عليهم. وانطلاقا من ذلك، تدين نقابة عمال وأجراء مرفأ طرابلس المحاولات الآثمة من بعض المجرمين المهربين ممن يستغلون صادرات لبنان من الفواكه ليدسوا فيها البضائع الممنوعة من المخدرات والحبوب المخدرة. إن كل لبناني أقدم على هذا الفعل المضر بالشعب السعودي لا بد أن يلقى أقصى العقوبات. وانطلاقا من ذلك، تناشد نقابة العمال في مرفأ طرابلس المسؤولين السعوديين العودة عن القرار بمنع ارساليات الفواكه من الدخول الى المملكة، لأن هذا القرار سيؤدي حتما إلى وقوع اضرار كبيرة بقطاع كبير من العاملين فيه، والذي يقدر بآلاف الأشخاص مع ما يستتبعه ذلك من حرمان لبنان من مورد مهم يدر عليه ايرادات بالعملة الصعبة".

وأشار إلى أن "من قام بهذه الأعمال الإجرامية الوسخة أضر بالمملكة وبسمعة وطنه على حد سواء"، متمنيا على "المملكة أن تميز بين هؤلاء الذين لا يمتون للانسانية واللبنانية بصلة، وبين الشعب اللبناني الذي ينظر الى المملكة كمرجعية عربية وإسلامية وسيتأذى من هذا القرار"، متمنيا أيضا "الرجوع الى قوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout