رئيس نقابة مصدّري ومستوردي الفاكهة والخضار في لبنان يكشف مفاجأة عن شحنة السعودية!

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أكد رئيس نقابة مصدّري ومستوردي الفاكهة والخضار في لبنان نعيم خليل ألا موسم رمان في لبنان وبالتالي فإن الشحنة المضبوطة في السعودية ليست لبنانية بل مرّت بالترانزيت من سوريا عبر لبنان الى السعودية، وناشد عبر صوت كل لبنان السلطات اللبنانية التحرك الى جانب السعودية لإعادة حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين قبل موسم الصيف.

خليل الذي استنكر القرار السعودي كرئيس لنقابة المصدرين، شدد على أن "رأسمالنا كمصدرين هو اسمنا"، و لانصاف مصدّري لبنان، قال "ليعطونا اسم مصدّر هذه الشحنة"، مذكرا بأن "حوالي 70% من صادرات سوريا كانت تمر منذ سنة وأكثر عبر لبنان ومنه إلى الخليج"، طالبا "التدقيق بالبضاعة التي تمر عبر الترانزيت من لبنان قبل تصديرها".

وحذر خليل من تداعيات القرار، سيما وأننا "اقتربنا من موسم الكرز والمشمش وغيرهما وهناك فائض لدينا بالانتاج ولا قدرة للبنان على استهلاكه".