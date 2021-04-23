الجمارك السعودية: إحباط تهريب 5.3 مليون حبة كبتاغون مخبأة في إرسالية رمان واردة من لبنان

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أعلن وكيل الهيئة العامّة للجمارك السعوديّة في ميناء جدّة الإسلامي للشؤون الأمنيّة، محمد بن علي النعيم، أنّ “وفقًا لمعايير الخطورة، تمّ استهداف إرساليّة فاكهة رمّان كانت في طريقها من لبنان إلى السعوديّة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على 5.383.400 حبة كبتاغون مُخبّأة داخل إرساليّة فاكهة “رمّان”، بحيث جرى إخفاء تلك الكميّة الكبيرة من الحبوب بطريقة فنيّة داخل ثمار الرمّان”.

ولفت إلى أنّه “جرى بعد ضبط الممنوعات، إتمام عمليّة التنسيق مع المديرية العامّة لمكافحة المخدرات، لاتخاذ الإجراءات الّتي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكميّة، وتمّ ضبط المستقبِل داخل السعوديّة”، مؤكّدًا “مواصلة منسوبي الجمارك السعوديّة جهودهم والوقوف بالمرصاد، سدًّا منيعًا عبر جميع المنافذ البريّة والبحريّة والجويّة، أمام محاولات أرباب التهريب إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها”.