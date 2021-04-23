السعودية تقرر منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية .. والسبب؟!

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قررت المملكة العربية السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها اعتبارا من الأحد.



وطالبت السعودية من سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج. وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان، كما وأنها ستنظر في احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن جميع الإرساليات من لبنان.



وكان قد أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد النجيدي عن إحباط محاولة لتهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين مخدر كانت مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.