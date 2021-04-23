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كنعان بحث مع كومار مشاريع البنك الدولي والاصلاحات: اهتمام كبير بلبنان وعلينا المواكبة ولدعوة وزير المال لاجتماع تقييمي تنفيذي الاسبوع المقبل

23
APRIL
2021
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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي وفدا من البنك الدولي برئاسة المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه .

 

وجرى خلال اللقاء عرض مشاريع البنك الدولي في لبنان لاسيما مشروع شبكة الامان الاجتماعي بقيمة ٢٤٦ مليون دولار واليات التطبيق، كما مشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي اقر في المجلس النيابي وتأمين التمويل للمؤسسات الصغيرة المتضررة من تفجير مرفأ بيروت( ٢٥ مليون دولار)، اضافة الى استكمال المشاريع التربوية المقرة البالغة قيمة تمويلها ٧٠ مليون دولار.

 

وتم العرض لنشاط البنك الدولي في القطاع الصحي على المستويين الحكومي والخاص، لاسيما في مواجهة وباء الكورونا، والبرامج التي ينفذها دعما للمستشفيات الحكومية والخاصة بالاضافة الى مشاريع اخرى تنتظر المتابعة.

 

كما جرى التطرق للوضع الاقتصادي والمالي وامكانية مساهمة البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد في المشاريع المالية والنقدية الاصلاحية المطلوبة من لبنان التي تعالجها لجنة المال والموازنة راهنا.

 

واكد كنعان عقب اللقاء “ان مساهمة البنك الدولي في البرامج الاقتصادية والاجتماعية مهمة جدا في هذه المرحلة، وتساعد اللبنانيين على مواجهة الازمات الحادة التي تعترضهم. ومن الضروري ان تكون هناك متابعة جدية لها بعيدا عن المماطلة والبيروقراطية وغيرها من الامور التي تؤدي في كثير من الاحيان الى ضياع فرص قيمة لبنان بحاجة لها".

 

واعلن كنعان عن "دعوة وزير المال لاجتماع تقييمي الاسبوع المقبل، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لبحث هذه المشاريع واليات التطبيق المطلوبة، كبداية لتفعيل التعاون بين المجلس النيابي والبنك الدولي على الصعيدين المالي والاقتصادي"، وقال "لمست اهتماما كبيرا بلبنان، ولكن علينا ايضا ان نساعد انفسنا، وهو ما يتطلب متابعة جدية وتعاونا فاعلا، في ظل كل ما يتردد عن مشاكل الدعم وترشيده والتهريب والوضع المالي والمصرفي، وانعكاسات ذلك على حياة اللبنانيين".

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