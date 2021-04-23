بشرى سارة للبنانيين عن لقاح الكورونا

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أوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في حديث لإذاعة "إذاعة لبنان"، أنه من "المتوقع وصول مليوني لقاح من نوعي Pfizer وAstraZeneca في حلول شهري أيار وحزيران المقبلين، ما يمكن من تلقيح مليون شخص، مع موافقة شركة Pfizer على تخصيص 750,000 لقاح للقطاع الخاص، 320,000 منها تم حجزها للجامعات الأربع الكبرى في لبنان.

وكشف أن "نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن تشكل نحو 5% من المقيمين في لبنان، فيما تناهز نسبة متلقي الجرعتين نحو 3%".

واعتبر أن "الاقبال على المنصة ما زال ضعيفا جدا، كون أعداد المسجلين لا تتعدى المليون ونصف المليون مواطن"، عازيا هذا الأمر إلى "عدم اقتناع العديد من المواطنين بجدوى تلقي اللقاح".

ودعا "القلقين من مضاعفات لقاح AstraZeneca الى تأجيل موعدهم الى حين تبلغهم بالحصول على لقاح آخر، علما أن لا داعي للهلع ازاء كل ما يتم تداوله والذي لا يعدو كونه إشاعات".

أما عن لقاح Sputnik Light، فأشار النائب عراجي الى أنه "يمكن أن يخدم موقتا إلى حين توافر اللقاحات الأخرى بجرعتين ما يلبي الحاجة المحلية في ظل ازدياد الطلب العالمي على اللقاحات، الى حين بلوغ نسبة الملقحين في لبنان 80% من المقيمين فيه ما يؤمن المناعة المجتمعية المتوخاة".