"ادراج اسمه على لائحة وفيات كورونا .. ولكن"! .. تغريدة لافتة لنجل انيس النقاش

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في تغريدة اعلن نجل المحلّل السياسي الراحل أنيس النقّاش أن والده لم يفارق الحياة بسبب إصابته بفيرويس "كورونا" تماماً على عكس الخبر الذي نُقل عن وفاته، معتبراً أنّ والده كان مصاباً بالتهاب رئوي وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية ولكن تمّ ادراج اسمه على لائحة وفيات "كورونا".



وكتب مازن النقاش عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "كان والدي مصابًا بالتهاب رئوي جرثومي ووضعوه كمريض مصاب بالفيروس على جهاز التنفس الصناعي ثم مات متأثرًا بنوبة قلبية فأدرجوه بين وفيّات "كورونا"! والدي سياسي معروف ولدي شهادة وفاة. كيف تفسر هذا؟".