تعميم من المجذوب عن العودة التدريجية إلى التعليم المدمج

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أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، التعميم رقم 7/م/2021 الموجه إلى الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العالية الخاصة، عن العودة التدريجية إلى التعليم المدمج، واستند فيه إلى قانون تنظيم التعليم العالي الخاص 285/2014، وإلى توصية اللجنة المكلفة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ، وإلى توصية مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته رقم 3/2021 تاريخ 16/4/2021 ، وجاء في التعميم :

“يستأنف النشاط في قطاع التعليم العالي في شكل تدريجي، باعتماد التعليم المدمج ومراعاة التدابير والإجراءات الوقائية كافة، عملا بالدليل الصحي المعمم ، على أن تكون الامتحانات والأعمال التطبيقية والمخبرية للاختصاصات العملية حضورية “.