تعميم من جبران لموظفي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

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توجه رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران

الى موظفي وعمال المؤسسة بالبيان التالي :.

في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر على الوطن وعلى مؤسساته ، جميعنا يستشعر الصعوبة في ادارة القطاع لتأمين ابسط حقوق العامل والمواطن، وبالرغم من كل هذا الواقع اوَّد ان أُذَكِر في بعض ما كنَّا اتفقنا عليه سابقاً

- إن مستخدمي وعمال المؤسسة هم مؤتمنون على خدمة المواطن بصدق واخلاص رغم كل الظروف.

⁃ إن التشكيلات الادارية التي تصدر من الادارة ، يجب ان تُنَفذ دون اللجوء الى الاستعانة بواسطات او مراجع ( سياسية - حزبية) لتعديلها او الغائها...

⁃ يجب الالتزام في جميع التوجيهات المطلوبة من الادارة وفق التسلسل الإداري.

⁃ يجب عدم أبتزاز المواطن مادياً او معنوياً لخدمته، تحت طائلة العقوبة او الطرد من العمل .

⁃ يجب عدم تمديد اي خط مياه لاي مواطن دون علم الادارة المسبق والموافقة عليه تقنياً من قبل مصلحة المشاريع، تحت طائلة المسؤولية.

⁃ عدم شرك اي خط خاص لمواطن من خط الجر إلا في الحالات الاستثنائية النادرة والموافق عليها خطياً من مصلحة المشاريع.

⁃ عدم استعمال سيارات المؤسسة إلا في ايام العمل ضمن الدوام الرسمي تحت طائلة المسؤولية.

- الحفاظ على ممتلكات المؤسسة،

والعناية بها والاهتمام في ضبط المصروف العالي على جميع المستويات في المكاتب والورش .

- يجب على كل موظف وعامل

استقبال اتصالات المواطنين طيلة ايام الاسبوع ومعالجة المشكلة المتَصَل من اجلها.

⁃ تلبية شكاوى مكتب الشكاوى ( call center ) والاهتمام باعادة الاجوبة في وقتٍ محدد.

⁃ الالتزام بدوام العمل، والحضور الى مراكز العمل وفق المذكرة التنظيمية.

اخيراً ، يُطلب من الجميع عدم التناسي لاننا مؤتمنين على خدمة الناس وان هذه الظروف الصعبة سوف تنتهي ولم يبقى سوى أدائنا في هذه المرحلة الذي سيقرر مستقبلنا العملي .