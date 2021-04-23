الجراد في لبنان.. وخبير بيئي يحذر!

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بعد وصول أسراب من الجراد الى جرود منطقة البقاع، حذر الخبير البيئي ضومط كامل من خطر هذه الأسراب على المحاصيل الزراعية، داعيا الى التحرك سريعا لمواجهة الجراد وتشكيل لجنة بيئية تنكب على وضع خطة استباقية شاملة تقوم على تأمين المبيدات الصديقة للبيئة. وقال إن السوق اللبناني يضمّ أخطر أنواع المبيدات المسرطنة والملوثة للبيئة.

وشدد كامل، في حديث الى “صوت كل لبنان”، على ضرورة رش المنطقة التي قد ينتقل اليها الجراد بصورة استباقية من أجل القضاء عليه فورا، وإلا فإن الثروة الزراعية والحرجية ستكون بخطر إذا دخلت الى لبنان أسراب الجراد على غرار ما حصل عام 1914.