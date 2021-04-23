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رسالة مفتوحة إلى مجلس القضاء الأعلى من مواطن لبنانيّ

23
APRIL
2021
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وجه النشاط في التيار الوطني الحر ايلي بيروتي عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك رسالة مفتوحة الى مجلس القضاء الاعلي جاء فيها:

رسالة مفتوحة إلى مجلس القضاء الأعلى،
تحية وبعد،
بصفتي مواطن لبنانيّ إحتُجِزَت أموالهُ في البنوك ومُنعَ عليه التصرّف بها خلافاً لقانون النقدّ والتسليف،
بصفتي مواطن لبنانيّ يعاني من إفلاس الدولة اللبنانية نتيجة الفساد المستشري في كلّ مؤسساتها،
بصفتي مواطن لبنانيّ تصدرون أحكامكم بإسمه،
جئت برسالتي هذه أطالبكم أن تسألوا المدعي العام القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عن الإجراءات التي إتخذاها بحقّ مَن حجز أموالي ومن عاث فساداً في مؤسسات الدولة.
هل هناك من فاسدين قد زُجوا في السجون؟
هل هناك من مصرفيين أُحيلوا إلى القضاء المختصّ وصدرت بحقّهم الأحكام المناسبة؟
بصفتكم مؤتمنين على حسن سير القضاء في لبنان، هل ضميركم مرتاح بأن الإدعاء العام في لبنان قام بواجبه على أكمل وجه من أجل الحفاظ على حقوقي كمواطن لبناني؟
من حقّي عليكم، أنتم الذين تصدرون الأحكام بإسمي، أن تجيبونني صراحةً عن كتابي هذا.
ولكم الشكر الجزيل.
بيروت في ٢١/٤/٢٠٢١
إيلي طانوس البيروتي
مواطن لبنانيّ

 

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