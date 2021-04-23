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عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 نيسان 2021

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الأخبار

كابوس ديمونا يؤرّق «إسرائيل»
... «قوّة الردع سُحِقت»
«دفعنا 20 مليار دولار بعد عام 2005 في لبنان، ولن نكرّر التجربة»..ابن سلمان: نوّاف سلام مرشّحنا
‫«جريمة» ثانية في كفتون: منتجع سياحي في أرض زراعيّة
‫اقتراح قانون المنافسة: المحتكرون يُطاعون ولا يطيعون

البناء

صاروخ سوري إلى ديمونا… القبة الحديديّة من ورق… الرسالة تهزّ خيط العنكبوت
صندوق التحويلات الأسود بيد القاضية عون أمام التفتيش القضائيّ اليوم
الحريري من الفاتيكان لإطلاق النار على بعبدا… والغمز من «التوجّه شرقاً»

اللواء

الحريري يرد من الفاتيكان: المجتمع الدولي يعرف مَن يعطّل الحكومة!
إجتماع أمني في بعبدا للتغطية على تجاوزات عون.. ودياب يشترط البطاقة قبل رفع الدعم

الديار

«صاروخ النقب» يثير «الذعر» في اسرائيل وعوكر تتحرك «للجم» حزب الله!
أوروبا «العاجزة» تقترح «تعويم» حكومة دياب... والبطاقة التموينية تنتظر «المكرمة» القطرية؟

 

الجمهورية

الحريري: عون يسوح في القصر
البابا يذكر الجميع بالمسؤولية
البابا يرهن زيارته الى لبنان بالتأليف.. ومخاوف على الأن بعد القضاء

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