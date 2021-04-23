أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 نيسان 2021

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البناء

كواليس

قال مصدر أمني إن تداعيات صاروخ ديمونا ستنعكس على مستقبل الغارات التي يشنّها جيش الاحتلال على سورية بعدما صارت طائراته مستهدفة في أجواء فلسطين المحتلة وبات العمق مهدداً بالصواريخ.

خفايا

قالت مصادر حقوقية إن وجهة التعامل مع القاضية غادة عون ستختلف بعدما أصبحت بحوزتها داتا التحويلات وما تضم من أسماء ومبالغ وأسرار. وتوقعت المصادر مساراً طويلاً وبطيئاً لملفها القضائيّ.

اللواء

همس

يعتقد خبراء ان الصاروخ السوري في الأرض المحتلة، استدراج عروض دولي - إقليمي، في زمن تعويم الاتفاق حول الملف النووي الإيراني!

غمز

تربط جهات لبنانية بين الخطط الانتخابية لانتخابات 2022، إذا جرت، وما حدث في عوكر قبل 48 ساعة.

لغز

لم يصدر نفي من مكتب رئاسي حول خبر يتعلق بدور لواء بارز، في ما خصَّ توفير الحماية لمدعٍ عام يثير ضجة واسعة!

الجمهورية

لا تزال الاتهامات بين مسؤولين حيال ملف حساس هي نفسها مما يعرقل إنجاز هذا الملف.

قال مرجع قضائي بارز إن باستطاعة القاضي الذي عهدت اليه ملفات مالية بعد إعادة توزيعها في الترتيبات القضائية الاخيرة البت بها في غضون ثلاثة أشهر.