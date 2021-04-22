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اوهانيان في أرمينيا ممثلة الرئيس عون: الشعبان اللبناني والأرمني يواجهان ظروفا صعبة

22
APRIL
2021
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التقت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه اوهانيان، يرافقها السفير الأرمني في لبنان فاهاكن أتابكيان، وسفيرة لبنان لدى أرمينيا مايا داغر، كاثوليكوس عموم الارمن كاريكين الثاني، خلال زيارتها الرسمية التي تقوم بها الى أرمينية ممثلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.


ورحب الكاثوليكوس كاريكين الثاني خلال الاجتماع بالحضور، وأكد أهمية الزيارة. كما وحيا الشعب اللبناني ورئيس الجمهورية اللبنانية الداعم الدائم لأرمينيا.

وقال: "يواجه شعبا أرمينيا راهنا كما ولبنان، ظروفا صعبة. ونأمل في أن تتأمن ظروف أفضل لكلا الشعبين. هذه الزيارة مهمة أيضا بالنسبة إلينا بمعنى أن لبنان يعرب عن دعمه لأرمينيا، في الوقت الذي يمر كل من لبنان وأرمينيا في أوقات عصيبة، ويواجهان الكثير من التحديات وصعوبات جسيمة".

وشدد كاريكين الثاني على أن "بعون الله، سيتغلب الناس على هذه المحنة الصعبة، وسيبنون مستقبلهم بالإيمان والتفاؤل".

وأشاد بـ "دعم السلطات اللبنانية ووقوفها الى جانب أرمينيا ودعم الشعب الأرميني، فضلا عن مساهمة اللبنانيين الأرمن في تنمية لبنان وازدهاره".

ونقل تحياته واحترامه العميق إلى الدولة البنانية حكومة وشعبا، مؤكدا أن "الأرمن لا يزالون ممتنين للبنان". وقال إن "الصداقة بين الشعبين ستستمر وستحقق ثمارا ونتائج جديدة لشعبينا الصديقين".

بدورها، نقلت أوهانيان تحيات الرئيس عون، وانها ستمثل "فخامة الرئيس في احتفالات ذكرى الابادة الارمنية التي ستقام في 24 نيسان".

وقالت أوهانيان إن "الزيارة تؤكد أهمية الصداقة بين الشعبين اللبناني والأرمني، كما تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية".

وشددت على أن حل التحديات والمشاكل التي تواجه الوطن التاريخي هو أيضا أولوية بالنسبة إلى الأرمن اللبنانيين، ويحاول الشعب الأرمني المساهمة في تجاوز كل القضايا".

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