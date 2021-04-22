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الأب خضره: رسالتنا الدفاع عن مستقبال شبابنا ولا تزال

منعم مارون : المنصّة الاكترونية .. فسحة املٍ



عقدت مؤسسة لابورا مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء 20 نيسان 2021 في دير مار الياس – انطلياس، قاعة الاخوين الرحباني، لإطلاق المنصة الإلكترونيّة sperare لتكون فسحة املٍ لشباب لبنان وشعبه.

الاب خضره تحدّث عن الواقع الحالي وتبدّل كامل المعطيات ومما جاء في كلمته :

" نحن هنا اليوم لنطلق منصة الكترونية هدفها ربط حاجات الشباب والمجتمع اللبناني مع سوق العمل والدورات التدريبية والمبادرات والتقديمات على انواعها.

من منا لا يعرف ماذا يحلّ بلبنان اقتصادياً وسياسياً ومالياً واجتماعياً. نسبة البطالة تخطت ال 55%، وفي اوساط الشباب 70%، والأرقام التي وصلتنا عن اعداد طالبي الهجرة تخطّت النصف مليون شخص.

ولا بدّ من اعطاء صورة عن الواقع الحالي للتوظيف، فمثلاً لابورا استقبلت سنة 2018،1884 طالب عمل غير انّ هذا الرقم تدنّى بسبب جائحة كورونا والحدّ من تنقل طالبي الخدمات. وأصبح من الضروري ايجاد منصّة الكترونية لربط طالبي الخدمات ومقدميها. وبخاصة انّه تبيّن للابورا بأنّه هناك العديد من الوظائف والمبادرات المطروحة في لبنان، غير أنّ صعوبة التواصل والتنقل جعلتنا نقرّب المسافات من خلال هذه المنصة.

نحن أمام تحدّيات كبيرة تهدد مصير لبنان وتضع شبابنا في اتجاه وحيد نحو الهجرة، وتجعلهم يدفعون ثمن الصراعات الكبيرة والفساد واللامسؤولية. انّ رسالتنا كانت ولا تزال الدفاع عن مستقبل شبابنا ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم. لذلك جئنا اليوم نطلق صرخة عالية من اجل تضامن الجميع: مسؤولين، سياسيين، اجتماعيين، اقتصاديين، اعلاميين، رجال دين وتجار، مؤسسات خاصة وعامة، لتكون على مستوى هذه التحديات حتّى لا يبقى في قرانا ومدننا الّا نواطير مفاتيح.

من هنا، وبسبب ظروف جائحة كورونا، وبعد تجربة دامت ستة اشهر، لاحظنا أن انشاء واطلاق منصة لجمع فرص العمل والدورات التدريبيبة والمبادرات والتقديمات، هو ضرورة ملحّة، للمساهمة في تزويد طالبي العمل بكل هذه المعلومات، وبخاصة ان التجربة الاولى التي بدأناها في بداية تشرين الاول حتى آخر آذار 2021 جمعنا فيها 1239 فرصة عمل في 6 اشهر، اي ما نسبته زيادة الفرص التي اتت الى لابورا ب 821%، اي ما يعادل 2480 فرصة عمل سنوياً، واعيد واكرر انّ ذلك مردّه الى جائحة كورونا.

من خصائص هذه المنصة مثلاً انّها تعلن الدورات التدريبية في كل المناطق لأنّ الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بهذه الدورات تفتقر الوصول الى مشاركين فيها وليس بامكان العديد من الشبان والشابات الاطّلاع على هذه الدورات. فتنشرها Sperare وتعمّمها.

انّ هذا العمل هو مجاني، كما قال المسيح لنا:"مجاناً اخذتم، مجانا أعطوا". ولأننا أبناء الرجاء والقيامة، لا يمكن ان نستسلم لكل هذه الأوضاع، ولا نريد ان تسحقنا ارقام البطالة والهجرة، ومن الضروري ان يتحوّل مجتمعنا من مجتمع ريعي الى مجتمع منتج وناجح في كلّ الاتّجاهات. نفتح اليوم فسحة امل امام اللبنانيين، لنقول كفى للبطالة والهجرة، ونعم للعيش والعمل " .

ثم عرض السيد منعم مارون مدير المنصّة اهدافها ومما جاء في كلمته :

" انّ مشروع Sperare يهدف في الدرجة الاولى الى متابعة ورصد:

1- فرص العمل المطلوبة

2- الدورات التدريبية بكافة المجال والحقول

3- المبادرات والتقديمات الخيّرة والمفيدة

4- المواقع التي تؤمّن فرص العمل عن بعد

5- درس الحاجات الجديدة في سوق العمل وتنظيم دورات تدريبية للراغبين



من خلال تواصلنا الدائم مع الجمعيات، قمنا بتجربة ايجابية مع بعضها، فاننا نعمل معاً على ضوء تحاليل البيانات المكثّفة التي نستخرجها من المنصة والتي تساعدنا على تعميق بحثنا والاجابة على التحديات الكثيرة سواء بموضوع الاختصاصات ام بمتطلبات سوق العمل، مستفيدين دائماً من خبرة لابورا الواسعة في حاجات هذا السوق.

مثلما اعرنا اهتماماً كبيراً لرصد الفرص، فاننا نعير نفس الاهتمام بنشرها لأكبر عدد ممكن من المتابعين والزوار وذلك بوضع خطة اعلامية طموحة وهذا سيساعد الجمعيات للترويج لنشاطاتهم من دورات تدريبية ومبادرات وفرص عمل وتقديمات بشكل اوسع واشمل " .

وفي النهاية تحدثت السيدة كاتيا حبشي مديرة العلاقات العامة في اتحاد "اورا" عن المستهدفون في عمل المنصّة ومما جاء في كلمتها:

نشدّد بأنّ هذه المنصة متوفرة لجميع اللبنانيين، والمطلوب مشاركة الجميع:

اولاً- طالبي العمل: في دخولهم الى المنصة واختيار الوظيفة التي تناسبهم دون اي وسيط بينهم وبين مقدّمي كل هذه الفرص وعلى كامل مسؤوليتهم. www.laboraonline.com/sperare وعبر مجموعة Sperare على الFacebook

ثانياً- الشركات او الافراد المشكورين على المعلومات التي يقدّموها لتغذية المنصة من خلال الاتصال بادارة Sperare على رقم الهاتف 04-403352 او على ال e-mail: sperare@laboraonline.com لتزويدنا بالوظائف الجديدة.

اضافة الى هذه الشركات والمؤسسات، ندعو كل الجمعيات المحلية والعالمية واصحاب النوايا الصالحة والغيارى على لبنان الى تزويدنا بكل ما يتعلّق بالدورات التدريبية على الاراضي اللبنانية، والتقديمات والمبادرات، لتزويد الادارة بالوظائف الجديدة كي تقوم بدورها بوضعها بشكل علمي على المنصة.

ان فريق العمل مؤلف من 10 اشخاص متطوعين وموظفين، تقوم بعملية الرصد بشكل متواصل لتؤمن كل ذلك.

وهنا نتوجّه الى كل الشعب اللبناني بتقدير وثقة، لمساعدتنا في هذا المرصد لخدمة شبابنا واجيالنا الطالعة.

نعم من السهولة ان نستسلم للعتمة، ومن البطولة ان نناضل للاستمرار، فلنتعاون لنحافظ على أدمغة لبنان النيّرة وشبابه الناضر، تعالوا معاً نضيء شمعة الحياة ونجد حلولاً للبطالة والهجرة لكي نحافظ على طاقات شبابنا وشاباتنا. تعالوا لنعلّي البنيان ونحافظ على لبنان الكيان الحر المستقل، لبنان الرسالة."

وفي نهاية المؤتمر تم إطلاق المنصّة لتكون في متناول طالبي الخدمات ومقدميها لتصبح في متناول الجميع.