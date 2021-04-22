ابي رميا زار وزير الصحة: 500 مليون ليرة لمستشفى قرطبا الحكومي

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زار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، وتم التطرق الى ملف مستشفى قرطبا الحكومي لناحية تأمين الامكانيات المادية لإنهاء اعمال البناء.

وشكر ابي رميا وزير الصحة على "دعمه الدائم للمستشفى بهدف تأمين أفضل الخدمات الصحية للجبيليين"، معلنا أن "وفدا من وزارة الصحة سيزورها غدا للكشف على سير الأعمال الجارية والتحضير للانتهاء منها".

كما بحث مع الوزير حسن في موضوع "التجهيزات النهائية لمركز توزيع الادوية الذي ستستحدثه وزارة الصحة في مستشفى البوار الحكومي لتحديد موعد لافتتاحه، وناقشا الخطة الوطنية للتلقيح التي تنفذها الوزارة على المستوى الوطني بشكل عام وقضاء جبيل بشكل خاص.

واشار المكتب الاعلامي لابي رميا الى أن "الوزير حسن كان قدم في المرحلة الأولى مليار ليرة لبنانية لمستشفى قرطبا الحكومي بمسعى من النائب ابي رميا، والآن 500 مليون ليرة بمسعى من النائب ابي رميا ومن رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل ورئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس".