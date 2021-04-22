ابي رميا: 500 مليون ليرة لبنانية لمستشفى قرطبا الحكومي

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زار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، حيث تم التطرق الى ملف مستشفى قرطبا الحكومي لناحية تأمين الامكانيات المادية لإنهاء اعمال البناء، وقال ابي رميا: "نشكر وزير الصحة على دعمه الدائم لمستشفى قرطبا الحكومي بهدف تأمين أفضل الخدمات الصحية للجبيليين" شارحا حيث قدم في المرحلة الأولى مليار ليرة لبنانية بمسعى من النائب سيمون ابي رميا والآن 500 مليون ليرة لبنانية بمسعى من النائب سيمون ابي رميا ورئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل ورئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس.

وأشار ابي رميا ان غداً سيزور مستشفى قرطبا وفد من وزارة الصحة للكشف على سير الأعمال الجارية والتحضير للانتهاء.



كما وتباحثا في موضوع التجهيزات النهائية لمركز توزيع الادوية الذي ستستحدثه وزارة الصحة في مستشفى البوار الحكومي من أجل تحديد موعد لافتتاحه.



كذلك تناقشا في الخطة الوطنية للتلقيح التي تنفذها الوزارة على المستوى الوطني بشكل عام وقضاء جبيل بشكل خاص.