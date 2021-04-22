جورج عطاالله: القتل والذبح الذي مارسه ماذا يُسَميه؟ موت رحيم؟

A + A -

غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله عبر تويتر قائلا: ‏١/١- اذا كان السيّد جعجع يتّهم التيّار بالفاشيّة وإدخال مفاهيم جديدة على الحياة السياسية فنسأله:

- القتل والذبح الذي مارسه ماذا يُسَميه؟ موت رحيم؟

- الحواجز التي أقامها والتشليح وفرض الخوات ماذا يسميه؟ حواجز محبة؟

- الخيانة والقبض من الخارج لضرب الداخل؟ Fundraising؟

‏١/٢- بيع السلاح وتشييد القصور؟ هو رد الودائع لأصحابها؟

هم فرضوا الخوّات ونحن نعمل عبر القضاء ليستعيد الناس ودائعهم.

أما اذا كان تمسّكنا بالحقوق وإعادة النازحين هو نازيّة وعنصريّة بحسب مفهومه فلا خجل ولا تردد بأننا سنمضي بهذا الى النهاية...