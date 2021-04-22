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كتل هوائية حارة قادمة!

22
APRIL
2021
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع تدريجي وملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا".

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس ربيعي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتو سط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الطبيعية، يتأثر تدريجيا اعتبارا من يوم غد الجمعة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15و 24 درجة
الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع تدريجي وملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا.

السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

 

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