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دورة لمؤسسة مخزومي والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لتصميم مبادرات مجتمعية مبتكرة

22
APRIL
2021
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انطلقت صباح يوم أمس الثلاثاء، دورة مصمم مبادرات مجتمعية مبتكرة بمعايير الأمم المتحدة، والتي تنظمها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة مخزومي عبر تطبيقZOOM . وأعلنت مؤسسة مخزومي في بيان، أن هذه الدورة "تشهد إقبالا كبيرا، إذ يشارك فيها أكثر من 100 مشترك من داخل لبنان وخارجه".

وفي الجلسة الافتتاحية، كرم المركز الدولي للديبلوماسية الإنسانية، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية - مقرها البحرين، رئيسة مؤسسة مخزومي في لبنان مي مخزومي "تقديرا لجهودها"، وقلدها لقب "مبعوث دولي خاص للدبلوماسية الإنسانية"، لافتا الى أن ذلك جاء "عرفانا لكل ما تقدمه في مجالات العمل الإنساني والخيري والمجتمعي على المستويين الوطني والدولي، لتكون السيدة مخزومي المرأة العربية الأولى التي يتم تقليدها هذا اللقب".

وأكدت رئيسة المركز الدولي للديبلوماسية الإنسانية موضي البوعينين بأن القيمين على المركز "واثقون أن تكليف السيدة مي مخزومي بهذه المهمة الإنسانية والمهنية، سيساهم في تعزيز الخدمات النوعية للعمل الإنساني المحترف في الدول العربية".

من جهتها، شكرت مخزومي المركز الدولي للديبلوماسية الإنسانية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، على اختيارها وتكريمها كمبعوث دولي خاص للدبلوماسية الإنسانية. واعتبرت بأن "في هذه المهمة شرف كبير"، متمنية بأن تستمر "في تحمل هذه المسؤولية" وأن تكون "على قدر هذه الأمانة". وقالت: "تعلمت أن مساعدة الناس هي خير طريق نسلكها لرضى الله والمجتمع".


وتابعت: "نحن في عصر نتحدى به المرض والاقتصاد المتعثر والفقر والمجاعة وحتى الطبيعة في العالم أجمع. وعليه، علينا جميعا أن نقف معا لمواجهة تلك الصعوبات، ونعمل على استدامة الحياة الجيدة للجميع".

بدوره، وجه رئيس الشبكة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية الدكتور علي آل إبراهيم تحية لمخزومي، شاكرا إياها على "قبول تكليف ومهمة المبعوث الدولي الخاص للدبلوماسية الإنسانية"، ومعربا عن ثقته "بقدرة السيدة مخزومي على دعم جهود العمل الإنساني على المستوى الوطني والمستوى العربي والدولي".

كذلك، شكر مؤسسة مخزومي، الممثل الرسمي للشبكة الوطنية للمسؤولية المجتمعية في لبنان، قائلا: "شركاؤنا الأصيلون في دعم ورعاية هذا البرنامج التدريبي".

عقب ذلك، انطلق برنامج دورة مصمم مبادرات مجتمعية مبتكرة بمعايير الأمم المتحدة، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، يحصل في نهايتها المشاركون على شهادة دولية من الأكاديمية الدولية للمسؤولية المجتمعية، وبطاقة مهنية "مصمم مبادرات مجتمعية مبتكرة".

يهدف البرنامج، كما أوضح بيان المؤسسة ، إلى "تدريب المشاركين على الأدوات اللازمة لتصميم مبادرات مجتمعية مبتكرة بمعايير عالمية، وللتوعية حول أهمية المواءمة بين المبادرات المجتمعية والحاجات المجتمعية عبر اعتماد أدوات مهنية معتبرة. وسيتم خلال هذه الدورة تعزيز قدرة المشاركين على تصميم مبادرات مجتمعية فاعلة وجاذبة للداعمين والشركاء والمستفيدين بمعايير عالمية، وزيادة الوعي بمتطلبات استدامة تأثير المبادرات المجتمعية".

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