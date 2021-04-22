لقاء بين قداسة البابا والحريري .. هذا ما تم بحثه

A + A -

أعلن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان، ان "قداسة البابا فرنسيس استقبل صباح اليوم في القصر الرسولي بالفاتيكان، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في حضور الوزير السابق غطاس خوري والمستشار باسم الشاب وعقد معه اجتماعا تم خلاله التطرق الى العلاقات التاريخية بين الكرسي الرسولي ولبنان والدور الذي يمكن ان يقوم به الفاتيكان لمساعدة لبنان على مواجهة الازمات التي يمر بها".



وفي ختام اللقاء، قدم الرئيس الحريري للحبر الأعظم هدية تذكارية عبارة عن عمل فني بعنوان القديس جاورجيوس والتنين، انجزه مسيحيون فلسطينيون من الجيل الثالث في كولومبيا.