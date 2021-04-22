مجرم خطير في قبضة قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، تمكنت القطعات المختصة في الشعبة من رصد عصابة جديدة تقوم بسرقة السيارات وتنشط في مناطق جبل لبنان.

على الفور، بوشرت الاجراءات الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الى كشف هويتهم جميعا، ومن بينهم المدعو: ج. ح. ح. (مواليد عام 2003، لبناني) الرأس المدبر وهو من أصحاب السوابق الجرمية وبحقه عدة ملاحقات قضائية بجرم سرقة سيارات، ويعتبر من الاشخاص الخطرين ومسلح بصورة دائمة.

بعد عمليات الرصد والمراقبة الدقيقة تمكنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجده في محلة النبعة.

على الفور، أعطيت الأوامر المشددة لدوريات الشعبة لتنفيذ مكمن محكم في هذه المحلة بغية توقيفه والحؤول دون فراره أو محاولة استخدام سلاحه.

بتاريخ 14-4-2021، نفذت قوة من الشعبة مكمناً محكما في محلة النبعة، وعند محاولة توقيف (ج. ح.) على متن دراجته الآلية، أقدم على شهر مسدس حربي بوجه عناصر الدورية، وحاول أطلاق النار، لكنهم تمكنوا من تجريده من السلاح والسيطرة عليه، -بعد أن اظهر مقاومة شرسة-، وضبطت بحوزته بطاقة هوية عائدة لشقيقه يستخدمها في تنقلاته، وادوات تستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معه، اعترف:

- بتنفيذه بالاشتراك مع آخرين أكثر من /30/ عملية سرقة سيارات وبيعها لأشخاص داخل الأراضي السورية.

- بقيامه سابقاً وبالاشتراك مع آخرين بإطلاق النار على مواطن في محلة سن الفيل واحراق سيارته.

- بتعاطيه المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".