living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أهالي ذوي الاحتياجات الخاصّة: جاهدتُم كلّ الجهاد (نبيل قسطه)

22
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أحبَبتُ في هذا الصّباح، صباح الـ 22 من نيسان، صباح أولادنا ذوي الصعوبات التعلّمية، أنْ أتوجّه إلى كلّ أبٍ وأمّ لأقول لكمأنّ ما فعلتموه في سنيّ المُرافقة لأولادِكم هو عملٌ من أعمالِ البطولة، ولا أخفي عليكم أنّ كلمة "بطولة" لا تُنصف ما فعلتموه. أنتم لم تنتظروا دولةً عاجزة على منحكُم أيّ نوعٍ من الدعم النفسي أو المعنوي أو العاطفي أو المادّي. لبَّيتم نداءَ الحاجة عندَ أولادِكم ورافقتُموهم بجهوزيَّة قليلة خاصّة في مرحلة البدايات، في مرحلة اكتشاف هذه الحاجات الخاصّة. في ذلك الزمان لم يكُن هناك برنامجٌ تلفزيوني يُضيءُ على الموضوع، ولا مقالةً في جريدة لبنانيّة تُنصفَ أولادنا، ولا برنامج إذاعيّ يُساعدكم على اكتساب مَهاراتٍ وتقنيّاتٍ تُنجدُكم في عمليّة مرافقتكم لهم.

إتّكلنا على أنفسنا وعلى رحمة الله وحكمتهِ التي يُعطيها لنا. ما قمنا به، عجِزَت حتى الأمس القريبِ دُوَلٌ كبيرة عن فعلِه. رافقتم، أحببتم، إعتَنيتم، عانَيتم، وفوق كلّ ذلكتألّمتم لرؤيةِ أولادكم غيرَ قادرين على مواكبةِ نُظرائهم ونظيراتهم في صفوفهم أو صفوفهنّ. سَمعتم في مرّاتٍ كثيرة كلامًا قاسيًا عن أولادكم آتيًا مِن جهلٍ في المجتمع مِن قِبل مَن يرفضون مدّ يد العّون لأطفال لا حول ولا قوّة لهمفي مواجهة صعوبات تمنعهم من التعلم. كما أنّناواجَهنا مسؤولين كُثُر بعيدين عن ثقافة الدمج واحترام الآخر المُختلف ولا يدركون موضوع الصعوبات التعلّمية وحيثيّاته؛ وإنْ هُم أدركوا أهمّية هذا الموضوع، لَم يكُن الدعم الذي كنتم تَرجَونَه أولويّةً مِن أولوياتهم في إدارة شؤون الدولة.

لذا أحبَبتُ اليومومِن كلّ قلبيأن أقولَ لكم باسم مركز سكيلد للصعوبات التعلمية الذيكان وراء إطلاق هذا النهار - أي اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية - بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ومع وزارة التربية والتعليم العالي، أنّهذا الموضوع سوفيبقى من الشؤون التي تحظى بحيّز كبير من اهتمامنا وجهودنا حتى آخر رمقٍ في حياتنا. وأؤكد لكم أنّنا لن ننخذل مِن لا مبالاة بعض مَن هم في المسؤولية، ولا مِن قلّة إدراك بعضِ مَن هم في الحقلِ التربَوي، وقساوة بعض مَن هم مِن الجيران أو الأهل أو الأصدقاء. وفي الوقت عينه، نودّ أن نؤكّد امتناننا للكثيرينالذينوقفوا إلى جانِبنا مِن تربويين ومدارس وإعلاميين وفنّانين، لا سيّما صديقنا الاستاذ راغب علامة الذي ما زال يدعمنا منذ بداية مسيرتنا عام 2013.

وهذه السنة، ومن باب القاء التحية للأهالي المتميّزين (الجنود المجهولين) الذين لديهم أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، يشرّفنا إطلاق فيلم وثائقيبعنوان "رغم التحدّيات ... فرصة"سيبَث على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال نهار اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية (22 نيسان) عند الساعة خامسة بعد الظهر مع الاعلامي إدمون ساسين.

وفي ظلّ جائحة كورونا وواقع التعلّم عن بُعد، وبمناسبة اليوم الوطني،نودّ أن نعرّف الأهالي والتربويين بالمكتبة الرقميّة (digital library ) التي اطلقناها هذا العام مع جريدة النهار وهي عبارة عن مجموعة تسجيلات (70 فيلم) متوافرة للجميع من دون أي كلفة، لنشاطات تهدف لمساعدة الاطفال الذين لديهم صعوبات وهم بحاجة إلى دعم في المجالات التالية: التربية التقويمية، العلاج النفسي، العلاج النفسي الحركي، وعلاج النطق؛ بالاضافة إلى مشاركة بعض الاهل لتجربتهم الشخصية في تربية طفلهم الذي لديه احتياجات خاصة والسعي للدمج في المجتمع. يمكن الوصول لهذه التسجيلات من خلال الرابط التاليhttps://skild-edu.org/introduction/

سنحاولُ معًا، أن نُكرّسَ ما سينعِمُ به الله مِن عمرٍ لنا لهؤلاء الأولاد لكي نمكّنُهم مِن متابعة دراستهم الأكاديمية أو المهنية، لا فَرق، وأنْ يلتحقوا في مراكب الحياة المهنية في وقتٍ لاحق، وأنْ يسجلوا نجاحاتٍ سيفتخرُ بها لبنان، وفي الحدّ الأدنى، سنفتخرُ نحن وأنتم بها.عافاكم الله وعوّض كلّ تعبٍ بذلتموه صحّةً ويقينًا وفرحًا وسلامًا وكذلك فخرًا بانجازاتِ أولادنا.

نبيل قسطه
منسّق اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية
ومؤسس مركز سكيلد

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout