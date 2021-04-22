معلومات هامّة عن الكورونا في لبنان

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كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن "المناعة المجتمعية يجب أن تكون 80% خاصة بعد التحورات التي حصلت بالفيروس وبين التلقيح والاصابات التي شفيت يمكن الاعتبار اننا وصلنا الى نسبة 40% من المناعة".

وأضاف في حديث لـ صوت كل لبنان, ان "من يصاب بكورونا ثم يشفى لا يكوّن مناعة طويلة الأمد وحتى اليوم اعداد من سجلوا اسماءهم على المنصة لأخذ اللقاح لا تزال قليلة".

وختم عراجي: "اعطاء لقاح أسترازينيكا الى من هم فوق الـ65 أو 60 عاما ولم تكن اجبارية بل أتت نتيجة المضاعفات والجلطات التي جرى الحديث عنها ولكن في لبنان اللجنة العلمية قررت اعطاء اللقاح للاعلاميين ما دون هذا السن لتسريع عملية التلقيح".