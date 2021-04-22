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عناوين الصحف ليوم الخميس 22 نيسان 2021

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الأخبار : خنادق الانتفاضة الخمسة: «الثورة» أونلاين
غادة عون تدخل شركة مكتّف في مواجهة «السلطة العميقة»: «تهريب» 9 مليارات دولار!
الراعي: لا يحقّ للحريري تسمية الوزراء المسيحيّين

 

 

 

الديار : حرب التدقيق تستعر: عون تتجاوز بيان «القضاء الاعلى» وتضع اليد على «داتا» شركة مكتف

 

 

 


نداء الوطن : باسيل يشوّش على "الفاتيكان": أنا الوصيّ على تعاليم المسيح
القضاء تحت مطرقة "حدّاد فرنجي"!

 

 

 


اللواء : توازن رعب عند «بوابة مكتف»: عون لوّح بالحرس الجمهوري لحماية غادة!
الحريري في روما للقاء البابا.. وباسيل على موقفه بعد عشاء بكركي

 

 

 

 

البناء : الفوضى السياسيّة صارت قضائيّة… والخشية من الفوضى الأمنيّة تُشغل الخارج / الاشتباك القضائيّ مستمرّ رغم قرار المجلس الأعلى… وعون مصمّمة على الداتا / دياب حصل على تعهّد قطري بتمويل البطاقة التمويلية بـ 500 مليون دولار /

 

 

 

النهار : هجمة الغوغاء... حتى الهزيمة الكاملة للقضاء!

 

 

 


الجمهورية : باريس : ماكرون متمسك بالمبادرة الفرنسية

 

 

 


the daily star: TOP STORIES Hezbollah, Amal plead for new govt to avert collapse

 

 

 

l'orient le jour : Au lendemain de sa convocation devant le CSM, Ghada Aoun persiste et signe

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