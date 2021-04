عناوين الصحف ليوم الخميس 22 نيسان 2021

A + A -

الأخبار : خنادق الانتفاضة الخمسة: «الثورة» أونلاين

غادة عون تدخل شركة مكتّف في مواجهة «السلطة العميقة»: «تهريب» 9 مليارات دولار!

الراعي: لا يحقّ للحريري تسمية الوزراء المسيحيّين





الديار : حرب التدقيق تستعر: عون تتجاوز بيان «القضاء الاعلى» وتضع اليد على «داتا» شركة مكتف



نداء الوطن : باسيل يشوّش على "الفاتيكان": أنا الوصيّ على تعاليم المسيح

القضاء تحت مطرقة "حدّاد فرنجي"!



اللواء : توازن رعب عند «بوابة مكتف»: عون لوّح بالحرس الجمهوري لحماية غادة!

الحريري في روما للقاء البابا.. وباسيل على موقفه بعد عشاء بكركي

البناء : الفوضى السياسيّة صارت قضائيّة… والخشية من الفوضى الأمنيّة تُشغل الخارج / الاشتباك القضائيّ مستمرّ رغم قرار المجلس الأعلى… وعون مصمّمة على الداتا / دياب حصل على تعهّد قطري بتمويل البطاقة التمويلية بـ 500 مليون دولار /

النهار : هجمة الغوغاء... حتى الهزيمة الكاملة للقضاء!



الجمهورية : باريس : ماكرون متمسك بالمبادرة الفرنسية



the daily star: TOP STORIES Hezbollah, Amal plead for new govt to avert collapse

l'orient le jour : Au lendemain de sa convocation devant le CSM, Ghada Aoun persiste et signe