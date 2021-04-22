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أسرار الصحف ليوم الخميس 22 نيسان 2021

22
APRIL
2021
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البناء : خفايا وكواليس

كواليس
قال دبلوماسي عراقي رفيع إن الحكومة العراقية أبلغت شريكيها المصري والأردني في مشروع التعاون ضرورة التأني في أي خطوات يمكن أن تفسّر تشكيلاً لمحور سياسيّ يستهدف دولاً عربية وإسلامية مجاورة وأن المسؤولين العراقيين دعوا للإسراع في ضمّ سورية للتكتل الجديد، لأن ذلك وحده ينفي عن هذا التكتل صفة المحور.


خفايا
نقل مصدر مقرّب من مسؤول كبير غير مدنيّ عنه انزعاجه من مبادرة أطلقها مرجع نيابي تستند إلى إسناد دور للمؤسسة التي يترأسها لا تتصل بمهامها المنصوص عليها وتصوّره شريكاً ضمنياً في إطلاق المبادرة وتصوّر المؤسسة طامحة لدخول الملعب السياسي الذي تنأى بنفسها عنه متمنياً سحبها من التداول من دون ضجيج.

 

 


اللواء : أسرار

همس
تعتقد مصادر دبلوماسية غربية أن دولة كبرى لا مبادرة لديها تجاه لبنان، وجلّ ما في الأمر، حجز موقع تأثير «جيوبوليتيكي» انطلاقاً من النفوذ في دولة مجاورة.


غمز
تعمقت العلاقة التنسيقية بين نائب بقاعي وقطب حكومي، على خلفية ما حصل للأول مع رئيس تكتل موالٍ.


لغز
نقل عن شخصية قريبة من فريق حاكم ان ما يجري يجعل العلاقة بين «حليفين» تتجاوز الكثير من التباينات، نظراً «للمصالح المتبادلة» في هذه المرحلة الحرجة.

 

 

نداء الوطن : خفايا

تنشط شخصيات محسوبة على قوى 8 آذار في مناطق طرابلس المنية وعكار؛ في تجميع الشباب حولها، ممن ضاقت بهم الأحوال الإقتصادية والمعيشية، وتقدم لهم مساعدات مالية وعينية، وتعقد اجتماعات دورية معهم بعيدة من الأضواء.

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