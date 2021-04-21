اتحاد النقابات الزراعية: نتضامن مع منصفي المزارعين وقطاع اللحوم

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رأى "الإتحاد العام للنقابات الزراعية" في لبنان في بيان أن "حقوق المزارعين والمواطنين في مزادات الظلام، لكن الغريب ان يكون الإعلام شريكا في هذا الظلم"... على خلفية "التعرض لشركة نخلة لتجارة واستيراد المواشي التي لم تتاون يوما عن اغاثة القطاع الحيوي عبر تنظيم امداده بالمواشي المدعومة في تنظيم قل نظيره، حيث نضع هذا التقرير في إطار حرب كارتيلات الغرف السوداء المعروفة ضد الجهة الصالحة في هذا القطاع".



وتمنى البيان ألا يكون (بعض الإعلام) "اداة طيعة في يد كارتيلات الإحتكار والتجويع"، شاجبا "كل تجن على الشركة المذكورة"، ومتضامنا "مع الذي انصف المزارعين وقطاع اللحوم في زمان البازار والإحتكار".