توضيح من وزارة الاقتصاد حول الموافقة على تصدير قمح محلي

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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

توضيحاً لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يتعلق بالموافقة على تصدير قمح محلي، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة التأكيد أن نوع القمح المنتج محلياً هو من الصنف القاسي ولا يصلح للاستعمال لانتاج الخبز اللبناني واي نوع اخر من الخبز، ويستعمل لانتاج البرغل والسميد والفرخة والكمية تفوق حاجة السوق المحلي، وبالتالي لا يعتبر سلعة تمس بالأمن الغذائي، كما ان المزارعين قدموا طلب للتصدير بمقابل التعهد بعدم الاستفادة من الدعم السنوي المخصص لهم من الدولة اللبنانية. وعليه يحق لهم تصدير منتوجاتهم.