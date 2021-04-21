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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 نيسان 2021

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 الأخبار : تقاعد كاسترو: كوبا تتغيّر... ولا تتنازل

رفع الدعم يقترب: بحث عن مصادر لتمويل البطاقة | بلى... الجيش اقترح خطاً جديداً على عون

 

 

 

الديار : دياب عاد خالي الوفاض من قطر والحريري يشكو عون وباسيل للبابا
مجلس القضاء الاعلى يتصدى لغادة عون وتوجه «عوني» للتصعيد
«الادارة والعدل» تطالب الحكومة بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية

 

 

 

نداء الوطن : عبود وعويدات ينهيان "الهمروجة العونية": لا تهاون ولا تراجع
غادة عون "تتمسكَن": أعاني انفعالات عصبية!

 

 

 

اللواء : عون ماضية بتحدي قرارات مجلس القضاء.. والعدالة في خطر!
الفرزلي لمخرج يتجاوز الحكومة إلى المرحلة الإنتقالية.. والحريري يحمل إلى البابا «تجاوزات الطائف»

 

 

 


النهار : القضاء والتيار العوني: المكاسرة وجهاً لوجه!

 

 




الجمهورية : القضاء ينتصر لنفسه

 

 

 

 

البناء : فيينا تنهي الأوراق التحضيريّة بانتظار الموافقات النهائيّة… ودياب يعود بوعود قطريّة / مجلس القضاء الأعلى يحيل غادة عون إلى التفتيش… وهي تؤكد المضي بملفاتها / القوميّون يستعدّون للاستحقاق الرئاسيّ السوريّ: الأسد يجسّد تطلّعات السوريين /

 

 

 


the daily star: EU preparing sanctions against govt obstructers

 

 



l'orient le jour : Ghada Aoun devant l’Inspection judiciaire à la demande du CSM

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