أسرار الصحف ليوم الأربعاء 21 نيسان 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن اللوائح التي يتم إعدادها من اللجان التقنيّة لضمان العودة للاتفاق النووي باتت تضم أكثر من مئة بند تحت عنوان الخطوات المتزامنة لرفع العقوبات الأميركيّة وعودة إيران الى التزاماتها وتوقع أن ينتهي إعداد اللوائح قبل نهاية الشهر الحالي.

خفايا

قال مصدر حقوقي إن مجلس القضاء الأعلى كسب وحدته، لكنه لم يكسب ثقة الناس بقدرته على فتح ملفات الفساد ومتابعتها والقاضية غادة عون كسبت ثقة الغاضبين، لكنها أفقدت قضيّة مكافحة الفساد الشرعيّة التي تبعدها عن التجاذب السياسيّ؛ وفي الحالتين خسر لبنان مرتين.



اللواء : أسرار

همس

تعيش القيادات اللبنانية على اختلافها أجواء «انتظار قاتل» نظراً لانعدام المعلومات والرؤية حول المستقبل.



غمز

أبلغ قطب نيابي مرجعاً أنه بلغ «السيف الزبى» بعلاقته مع رئيس حزب موالٍ، بعد وقبل اندلاع الاشتباك الحكومي!



لغز

تاريخه، لم تنتهِ عملية الإجازة لبعض الشركات الخاصة باستيراد بعض اللقاحات، ومن بينها لقاحات أميركية!



نداء الوطن : خفايا

تبين ان احد الموقوفين في ملف عمولات البواخر، قد جرى نقله منذ اسابيع الى احد المستشفيات الخاصة لقضاء مدة التوقيف بظروف فندقية.

علم ان سفارة ارمينيا في لبنان اصدرت منذ نحو عام ونصف العام 28 ألف جواز سفر للبنانيين من اصل ارمني.

علم أنّ رئيس التفتيش المركزي منع وكالة عالمية من إجراء مقابلة مصورة مع مدير عام ادارة المناقصات.

الجمهورية : أسرار

خروقات أمنية

توالت التبليغات الى مرجعيات سياسية ونيابية مخافة حصول خروقات أمنية تستهدفهم أو لإحياء الفتنة في مناطق حساسة.

الماكينات الإنتخابية

بعد فشل محاولات تأليف الحكومة وحل الأزمة السياسية بدأت الأنظار تتجه الى الماكينات الإنتخابية حيث بدأ بعضها بالإستعداد للإنتخابات التي ستجرى بعد عام.

الحركة الخارجية

يقول مطلعون على الحركة الخارجية حيال تأليف الحكومة إنّ « الأم المستأجرة ليست كالثكلى» أي أن الزوار يتحدثون ويرحلون ونحن أهل الفقيد.