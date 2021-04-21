لا مبادرة جديدة يقوم بها "الحزب"

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الديار : على الصعيد الحكومي، بدا لافتا ما اعلنه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين عن «أن ح-زب الله مستمر بحواره مع الجهات المعنية في تشكيل الحكومة، وبذل الجهود لتذليل العقبات المتبقية لتسهيل ولادة حكومة جديدة، قادرة على التصدي للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والمالية القاسية، التي باتت ترخي بثقلها بشكل كبير على جميع المواطنين في لبنان»، معتبرا ان ذلك «يفرض على جميع المسؤولين الابتعاد عن الكيدية السياسية والمزاجية، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل إنقاذ لبنان».

ولم يتأخر عز الدين بدعوة حكومة تصريف الأعمال الى «أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تفعل عملها، وتسير أمور الدولة لا سيما مع الاستمرار في تعثر تأليف حكومة جديدة».

وفي هذا المجال، قالت مصادر مطلعة على جو الحزب ان «لا مسعى او مبادرة جديدة يقوم بها ح-زب الله لحل الازمة الحكومية لاقتناعه بأن الارضية الداخلية غير مهيأة».