محتجون طرابلسيون أمام السرايا : المحافظ ممنوعٌ من دخول مكتبه!؟

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الأخبار : نفّذ عدد من المحتجين اعتصاماً رمزياً، أمام مدخل سرايا طرابلس، رفضاً لعودة محافظ الشمال رمزي نهرا، إلى ممارسة مهامه، وللمطالبة باستقالته.

ومع أنه من غير المؤكد إن كان نهرا قد حضر، اليوم، إلى مكتبه، الذي بقيَ مغلقاً، ولم يدخل إليه أيٌّ من المراجعين أو الزوار، إلا أن وجود عناصر الأمن المولجة حمايته، ومستشاريه، داخل مبنى السرايا، أعطى انطباعاً بأنه قد حضر، دون أن يلفت الانتباه إليه.

وكان نهرا «حضر الأسبوع الماضي إلى مكتبه، مرتين، بلا ضجّة، وبشكل أشبه بالدخول إليه خلسة، حيث وقّع البريد، وتابع بعض الأمور الإدارية الضرورية، قبل أن يغادر مثلما أتى»، وفق ما أكدت مصادر مطلعة داخل السرايا لـ«الأخبار».

واحتجاج اليوم، الذي تؤكد مصادر سياسية مطلعة أنه «يلقى تأييداً غير معلن من قبل نواب وفاعليات طرابلس المستاءة من أدائه»، ليس الأول من نوعه، إذ سبقه اعتصام في 30 آذار الماضي، للغاية ذاتها.

وغياب نهرا عن مكتبه، مستمرٌ منذ الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في 28 كانون الثاني الفائت، ليلة أُحرق مبنى المحكمة الشرعية، داخل السرايا، ومبنى بلدية طرابلس، وبعد الإشكال الذي نشب بينه وبين رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في 24 شباط الماضي، على خلفية ما حصل في المدينة حينها.