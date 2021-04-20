قيادة الجيش تنفي!

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوردت إحدى الصحف المحلية خبراً مفاده أن الجيش أدخل تعديلاً جديداً على مقترحه المتعلق بالمفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، من خلال إضافة خط حدودي جديد سُمي "خط قانا".

يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، وتؤكد أن الوفد المفاوض مستمر في أداء مهمته في المفاوضات التقنية غير المباشرة بالتنسيق الكامل مع السلطات الرسمية ذات الصلة على أساس الدراسة المُعدّة في قيادة الجيش والتي طرحت خلال جلسات التفاوض وفقا للقانون الدولي، والقائمة على أسس علمية وقانونية ومثبتة وفقا للأدلة والدراسات المعدّة لدى مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش.

وتدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والعودة إليها للتثبت من المعلومات قبل نشرها.