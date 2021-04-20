دياب يَكشف تفاصيل زيارته إلى قطر

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أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب في ختام زيارته الرسمية لدولة قطر بياناً، جاء فيه: "هذا يوم مميز في هذه الدوحة الكريمة التي تفتح قلبها دائماً للبنانيين، ولم تتخل يوماً عن محبتها للبنان".

وأضاف البيان، "لقد تباحثنا مع سمو الأمير ومع معالي رئيس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية، وإنعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد

على ضرورة عودة العرب إلى كنف الأخوة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج إلى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية تحديداً، وتهدد حاضرنا ومستقبلنا".

وقال دياب في بيانه: "للأسف الشديد، فإن لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد إلى جهد عربي موحد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الإستثمار في خلافاتهم".

وختم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بيانه، قائلاً: "وبالفعل، وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمت لقاءاتنا في إطار من الأخوة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه وإستقراره".