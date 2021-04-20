أبي رميا: لإشراف وزارة البيئة على عملية التخلص من الركام الناتج عن انفجار 4 آب

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وجه عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا كتاباً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب طالب فيه إبلاغ وزارة البيئة بضرورة الإشراف على عملية التخلص من الركام الناتج عن إنفجار 4 آب وتحديد المعايير والأمكنة المخصصة للتخلص من المواد المضرّة.

ولفت ابي رميا في كتابه ان المواد الناتجة عن الركام هي مضرة بالبيئة وبصحة الانسان وبعضها اصبح ممنوع استعمالها في عصرنا الحالي، مؤكداً ان هذه المواد اصبحت حتماً متواجدة في الركام وهي عرضة للتناثر والانتشار تحت عوامل المناخ وعوامل التحلل فیزیائیا وكیمیائیا وبیولوجیا وبالطبع لها تاثیرها على السكان مباشرة من خلال الهواء وبطریقة غیر مباشرة عن طریق التسرب الى التربة والمیاه الجوفية.

وشدد ابي رميا في كتابه أن العبث غیر الآمن قد یعید تحریك هذه المواد ويساهم بانتشارها، كما وأن رميها عشوائیاً في مناطق مصنفة حساسة لن یمر من دون أثار، وعندها لن يكون حصر اضرارها سهلأ.

لذا طالب ابي رميا بإلزامية إبلاغ وزارة البيئة بضرورة الإشراف على عملية التخلص من الركام وتحديدها للمعايير والأمكنة المخصصة للتخلص من المواد المذكورة، وتنظيم تقرير في هذا السياق وإرسال نسخة عنه الى لجنة البيئة النيابية.