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هادي لا يزال مفقوداً في البترون .. تفاصيل جديدة صادمة!

20
APRIL
2021
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ربيكا سمعان

 

منذ مساء 14 نيسان الجاري، تعكف وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني اللبناني على البحث عن هادي أنطوان الحكيّم (34 عاماً) في مجرى نهر الجوز في نطاق بلدة بيت شلالا، قضاء البترون.

 

الشاب ينحدر من بلدة جديدة غزير الكسروانية، لكنه كان يقيم مع صديقته في منزل في بيت شلالا منذ نحو عامٍ ونصف. في يوم الحادثة، كان يمضي وقته على ضفاف النهر مع كلبه؛ وصودف أن مرّ أحد هواة المشي عندما شاهده وهو يخلع جميع ثيابه قبل أن يرمي بنفسه في النهر من فوق صخرة واختفى عن ناظره.

 

اتّصل شاهد العيان ببلدية بيت شلالا التي تواصلت بدورها مع القوى الأمنية. ومنذ تلك اللحظة اختفى ولم يتمّ العثور سوى على ثيابه قرب النهر وفقد هاتفه وأغراضه الشخصية؛ كما عثر على بقعة دماء صغيرة على ثيابه، وتقوم القوى الأمنية بفحصها.

 

وبعد أيام على اختفائه، عاد كلبه الذي كان معه قرب النهر إلى المنزل الذي كان يسكنه مع صديقته بمفرده.

 

أمّا صديقة الشاب فقد استدعتها القوى الأمنية للتحقيق حول ملابسات الحادث وظروف معيشة الحكيم لبيان ما إذا كان سقوطه بقصد الانتحار. وعندما حضرت إلى مخفر دوما، أفادت بأنها كانت في المنزل ساعة وقوع الحادثة لارتباطها باجتماع عمل عبر الانترنت. لكن عودة الكلب بمفرده إلى المنزل دفعتها للذهاب إلى مجرى النهر للبحث عنه. وعند طلب النشرة لها، تبين بأن بحقها مذكرات توقيف عدة بتهمة تعاطي المخدرات.

 

ولا تزال عمليات البحث مستمرة على امتداد نهر الجوز وضفافه من بيت شلالا نزولاً حتى مصبه على الشاطئ البتروني. مع العلم أنّ غزارة مياه النهر تشكّل صعوبة في عمليات البحث.

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