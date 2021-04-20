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الرئيس دياب في ختام زيارته لقطر: لبنان يمر بمرحلة صعبة ويفتقد إلى جهد عربي موحّد

20
APRIL
2021
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اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب بيانا في ختام زيارته قطر قال فيه: "هذا يوم مميز في هذه الدوحة الكريمة التي تفتح قلبها دائما للبنانيين، ولم تتخل يوما عن محبتها للبنان.

 

لقد تباحثنا مع سمو الامير ومع معالي رئيس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية، وانعكاسات غياب التضامن العربي على الازمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد ضرورة عودة العرب الى كنف الاخوة، لان المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج الى اعلى درجات التنسيق بين الاشقاء، ولان تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية تحديدا، وتهدد حاضرنا ومستقبلنا".

 

اضاف: "للاسف الشديد، فإن لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد الى جهد عربي موحد، والى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم".

 

وختم: "وبالفعل، وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمت لقاءاتنا في اطار من الاخوة غير المستغربة، واكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وامنه واستقراره".

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