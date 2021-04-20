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مقتل 200 إرهابي قرب تدمر

20
APRIL
2021
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الوطن السورية : دمرت القوات الجوية الروسية أمس قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر أسفرت عن مقتل نحو 200 إرهابي كانوا موجودين بالقاعدة، ويخططون لشن اعتداءات على مؤسسات الدولة السورية قبيل الانتخابات الرئاسية وبرعاية أميركية.

 

وزارة الدفاع الروسية وعلى لسان نائب مدير مركز حميميم للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوف، كشفت تفاصيل العملية الجوية وقال: «أفادت معلومات متوفرة بإنشاء المسلحين قاعدة مختبئة شمال شرق تدمر، حيث جرى تشكيل جماعات قتالية لإرسالها إلى مناطق مختلفة بالبلاد وتنفيذ عمليات إرهابية هناك، كما تم فيها إنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع».


وأضاف كاربوف: «بعد تأكيد المعطيات من قنوات عدة بشأن إحداثيات وجود مواقع الإرهابيين، نفذت طائرات للقوات الجوية الفضائية الروسية ضربات، أسفرت عن تدمير أماكن الاختباء والقضاء على ما يصل إلى 200 مسلح و24 سيارة رباعية الدفع محملة برشاشات من العيار الثقيل إضافة إلى نحو 500 كيلوغرام من الذخائر والمكونات لإنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع».


وشدّد نائب مدير مركز حميميم على أن «جماعات مسلحة غير شرعية» تخطط لشن عمليات إرهابية، وهجمات على مؤسسات الدولة السورية، في مدن كبيرة لزعزعة الاستقرار في البلاد قبيل انتخابات الرئاسة في سورية، والتي من المقرر أن تجري في السادس والعشرين من أيار القادم، كاشفاً أن «تدريب الإرهابيين يجري في معسكرات للمسلحين على أراضٍ تقع خارج سيطرة السلطات السورية، بما في ذلك منطقة التنف، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأميركية».

الوطن السورية
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