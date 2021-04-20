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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 نيسان 2021

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 الأخبار : صراخ في إسرائيل: الاتفاق النووي عائد

الجيش «يكتشف» خطاً جديداً للحدود الجنوبية: فلنتراجع إلى الشمال قليلاً | عون: على القضاء كف يد سلامة!

 

 

 

الديار : التوتر الداخلي «يملأ الفراغ» بانتظار نتائج الحوار الاقليمي ومؤتمر فيينا
لبنان مساحة «للنوايا الحسنة» بين طهران والرياض واسرائيل «متوترة»؟
«المزايدات» السياسية تحاصر القضاء في الشارع والبحث جار عن تسوية!

 

 

 


نداء الوطن : "قصر بعبدا" يُحاصر "قصر العدل"... وعون تدّعي على عويدات!
"الثلث المعطّل" يشلّ القضاء

 

 

 

 

الجمهورية : العبث السياسي : أوراق الدولة تتساقط

"إنقسام" إنعكس على الشارع

 

 

 

 

النهار : النزاع القضائي في الشارع وآلية أوروبية للعقوبات

 

 

 

 

اللواء : بوادر فتنة: مواجهة أهلية على باب قصر العدل!
مجلس القضاء في أيامه الأخيرة وفصل جديد مع عون اليوم.. واشتباك بين الفرزلي وجريصاتي

 

 

 

البناء : دياب يلتقي أمير قطر: لبنان ينهار ويطلب المساعدة… ويتطلّع إلى عودة التضامن العربيّ / مجلس القضاء يستمع إلى عون اليوم… إحالة الملف إلى التفتيش أم القاضية؟ / الحسنيّة: لمؤتمر جامع وانفتاح على المبادرات… وحردان: لحكومة إنقاذ سياسيّة /

 

 

 


the daily star : Diab calls on Qatar to rescue nation facing 'total collapse'

 

 

 


l'orient le jour : Ghada Aoun convoquée devant le CSM aujourd’hui

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