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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 20 نيسان 2020

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عراقيّة إنه رغم التوضيح الإيراني والنفي السعودي للقاء السعودي الإيراني في بغداد، فإن الدور العراقي في فتح قنوات التواصل بين الدولتين مستمر وإيجابية الفريقين مع المبادرة العراقية قائمة والرغبة عند الجميع هي عدم إجهاض الفرصة بالبحث عن سبق إعلامي.

 

خفايا

قالت مصادر حقوقيّة إن صيغة تكليف مدّعي عام التمييز للمدعي العام المالي في ملف التحقيق بالتحويلات المالية تثير علامات استفهام لجهة حصر التحقيق بالتزام شركة التحويلات بالإجراءات وليس لجهة جوهر القضية وهي مَن هم الذين حوّلوا أموالهم وكيف حصلوا على الموافقات الإجرائيّة من دون سواهم.

 

 


اللواء : أسرار

همس
لا تتوقع جهات لبنانية معنية التوصّل إلى أي مسار عملي، بعد انتهاء مشاورات موسكو مع طرفي أزمة تأليف الحكومة..


غمز
ساد الترقب، طوال فترة ما قبل ظهر أمس، في سوق القطع، لمعرفة نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى.


لغز
تواجه إدارات مهمة في الدولة مشكلة فراغ في المواقع، بعد انتهاء مُـدّة التعيين، الأمر الذي من شأنه خلق مشكلة في عملية الاستمرار والتسيير.

 

 

 

نداء الوطن : خفايا

ذكرت مصادر حقوقية أن إخلاءات السبيل التي وافق عليها القاضي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت تهدف في جانب منها إلى تنفيس الإحتقان في هذا الملف والإنصراف إلى جوانب أخرى فيه غير التحقيقات التي جرت مع الموقوفين.

 

إعتبر مرجع متابع لشؤون السلطة القضائية ان الانقسام القضائي الذي برز في الايام الاخيرة هو ترجمة للانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى حول الموقف من الملفات التي تثيرها القاضية غادة عون والاجراءات التي تتخذ تجاه المصارف.

 

إستهجن رئيس حزب مدني ان يتم توزيع اللحوم المدعومة من خلال البيانات وشبّه دور الوزارات المعنية بملف الدعم بحانوت السجن المركزي في رومية.

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