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نداء الوطن : الفرزلي اعتاد ان ينصب الافخاخ ويقع فيها

20
APRIL
2021
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نداء الوطن : يقول عارفو نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عن قرب، انه اعتاد ان ينصب الافخاخ ويقع فيها. سوّق في السابق للرئيس اميل لحود وعمل داعماً وصوله الى بعبدا ليختلف معه بعد ان صار رئيساً للبلاد.

انتقل ليكون الى جانب الرئيس رفيق الحريري فساءت علاقتهما على خلفية سوء تفاهم بينه وبين السوريين، فانسحب الفرزلي وتحول باتجاه المعارضة وشارك في العام 2000 في احد اجتماعاتها في منزل جورج حاوي، ليحل غضب غازي كنعان عليه ويغادر الى فرنسا.

 

هاله بعد اغتيال الحريري في العام 2005 اتهامه بانه جزء من المنظومة. عراب القانون الارثوذكسي الذي ينادي بالدولة المدنية ايضا يقول ضاحكا:

 

"علاقتي مع عون طالت اكثر من علاقتي مع الرؤساء الآخرين، بقيت علاقتي معه اكثر من ثلاث سنوات فيما علاقتي مع لحود انقطعت منذ الاسبوع الاول لرئاسته ومثله مع ميشال سليمان"...

نداء الوطن
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