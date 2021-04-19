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اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة ونقابة المعلّمين: الاستمرار بالتعلم عن بعد في المرحلة الراهنة

19
APRIL
2021
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 عقد اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة ونقابة المعلّمين في لبنان اجتماعًا افتراضيًّا مشتركًا عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق فيه 19 نيسان 2021، وذلك للتباحث والتشاور بشأن القرارات التربويّة الأخيرة المتّصلة بالعودة التدريجية والآمنة إلى التعليم المدمج، وبإجراء الامتحانات الرسميّة لشهادة الثانويّة العامّة بفروعها الأربعة والشهادة المتوسّطة. وبعد التداول توافق المجتمعون على إصدار البيان التالي نصّه :


1- يثمّن المجتمعون عاليًّا خطوة اللقاء المباركة ويعتبرونه، من جهة أولى، ضروريًّا في الظروف الراهنة، لحماية التعليم في لبنان، ومن جهة ثانية، مساهمة تكميلية لطروحات السيّد وزير التربية في محاولاته الدؤوبة مع فريق عمله في الوزارة والمركز التربوي للحفاظ على مقومات العمل التربوي الأصيل والمجدي، في إطار أفضل الممكن، لإنقاذ العام الدراسيّ عبر البدء التدريجي بالعودة إلى التعلم المدمج، والشروع بالتحضيرات للامتحانات الرسميّة.

2- يعلن المجتمعون الاستمرار بالتعلم عن بعد في المرحلة الراهنة، ويطالبون بتسريع حصول المعلمين والأساتذة وسائر أعضاء الجماعة التربوية في المدارس الرسمية والخاصّة، على اللقاح الفعّال والآمن لمواجهة خطر كورونا بما يؤمّن الظروف المؤاتية للعودة المطمئنة إلى التعليم المدمج في مرحلة لاحقة.

3- يرى المجتمعون، بالنظر إلى تعقيدات المرحلة الراهنة وتحديّاتها المختلفة من صحية ولوجستية وإدارية ومالية وتنظيميّة وأكاديميّة ونفسيّة وتربويّة، إلغاء امتحانات الشهادة المتوسّطة لهذا العامّ بشكل استثنائيّ، واعتماد العلامات المدرسيّة المبنيّة على اختبارات تحصيليّة نهائيّة بالشكل الحضوريّ، أساسًا للترفيع إلى الصف الأعلى، أسوة بما هو حاصل في سائر الصفوف الانتقاليّة.

4- يؤكّد المجتمعون تمسّكهم بإجراء امتحانات الشهادة الثانويّة العامّة بفروعها الأربعة وفق أحد الخيارين التاليين:
أ‌- تقريب موعد الدورة العاديّة إلى النصف الأول من شهر تمّوز كحد أقصى، بحيث تنتهي أعمال التصحيح وإعلان النتائج قبل عيد الأضحى المبارك.
ب‌- وعند تعذّر إجراء دورة عادية واحدة في التوقيت المشار إليه أعلاه، اعتماد نظام توزيع المرشحين للدورة العاديّة على مرحلتين :
- مرحلة أولى تجرى في الأسبوع الأخير من شهر حزيران، يتقدّم إليها مرّشحو الثانويات الرسمية والخاصّة الذين أنهوا المناهج بعد الأخذ بعين الاعتبار التقليص المقرّر من قبل المركز التربوي ؛
- ومرحلة ثانية تجرى في نهاية تمّوز لمرشحي الثانويات الرسمية والخاصّة الذين يحتاجون لمزيد من الوقت لإنهاء المنهاج؛
على أن يكون للراسبين في كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الدورة العاديّة، الحقّ بالتقدّم إلى الدورة الاستثنائية التي تحددها وزارة التربية في نهاية شهر آب.

5- يبدي المجتمعون كامل جهوزيتهم لمؤازرة وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسميّة في عملياتها وإجراءاتها كافّة، واضعين تحت تصرفها كل الموارد والإمكانات البشرية والتنظيميّة لحسن سير الامتحانات.
6- توافق المجتمعون على إبقاء اجتماعاتهم التشاورية والتنسيقية مفتوحة لمواكبة كل المستجدّات ومقاربة سائر المواضيع التربويّة، ومنها على سبيل المثال، تلك المتعلقة ببدء العام الدراسيّ المقبل، والمرافقة النفسية والدعم النفسي لجميع مكونات العائلة التربويّة...

7- كلّف المجتمعون منسّق اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة في لبنان ونقيب المعلمين في المدراس الخاصّة متابعة هذه المندرجات مع السيد وزير التربية وسائر الجهات والمرجعيات ذات الصلة بالشأن التربويّ لتعزيز منطق التشارك في صنع القرار التربويّ بما يعود بالنفع الأكيد على واقع التربية في لبنان، كونها أولى الأولويات ورافعة بناء لبنان الغد.

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