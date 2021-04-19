اصابات كورونا في السجون... ماذا في آخر الأرقام؟

A + A -

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" لغاية تاريخه، في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى 1004 حالات من أصل العَدَد الإجمالي 1076 حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء 4138 فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.



وبعد إجراء عدد من فحوص الـPCR تمّ تشخيص:



- 83 حالة إيجابية في سجن صور، بينما شفيت حالتان.



- 55 حالة إيجابية في سجن تبنين.



- 59 حالة إيجابية في سجن النبطية.



- 4 حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس.

وفي نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص 9 حالات إيجابيّة، وتماثلت 4 حالات للشفاء.

أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، فلا توجد أي حالة إيجابية.